Una serata per celebrare un secolo di nevicate nelle valli varesine

Da queste parti, tra Valganna e Valmarchirolo, la neve non ha mai fatto paura.

Anzi, come per le bestie feroci, c’è addirittura qualcuno che sembra ammaestrarla, prendere con lei confidenza e, con doti da narratore, anche raccontarla.

C’è da immaginarselo così Filippo Ricciardi, col figlio Giacomo, sotto una memorabile fioccata, a caccia di scatti, misurazioni e persino storie che hanno a che vedere con la regina dell’inverno, capace di rendere magica anche la più banale delle giornate.

Per celebrare la neve ecco in programma una serata davvero speciale: è quella in programma a Cugliate Fabiasco venerdì 24 in via Filippini (di fronte al lavatoio) alle 20.30. Relatori della serata che non a caso ha come titolo “100 anni di nevicate” saranno proprio Filippo e suo figlio Giacomo Ricciardi: sono rispettivamente fratello nipote di quel Paolo, animatore del sito valganna.info e innamorato di un’altra passione di famiglia: l’antica tranvia che fino a metà degli anni ‘50 attraversava la Valle partendo da Varese per arrivare sin a Luino e in Valcuvia.

La serata ha come sottotitolo “Il nostro clima, i dati statistici, la stazione meteo di Cugliate Fabiasco i ricordi e le curiosità” e costituisce un momento importante per ricordare le tradizioni di questi luoghi e delle valli.

Filippo Ricciardi aveva già in passato manifestato la sua passione per i paesaggi innevati della Valganna pubblicando anni fa, edito da Macchione, il testo fotografico “Varese sotto la neve”.