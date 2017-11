Serata di rinnovi per la segreteria leghista gallaratese

Serata di rinnovo per la segreteria della Lega a Gallarate. Concluso l’impegno per il referendum dell’autonomia si è andati al voto per il rinnovo della segretaria cittadina.

Il congresso presieduto dal segretario di circoscrizione Mario Cervini ha visto l’elezione plebiscitaria del SOM storico Silvio Faresin per acclamazione. Eletti nel direttivo Stefano Deligios, Andrea Zibetti, Guido Locatelli e Massimo Mocchetti.

Prima del voto il Segretario uscente Giorgio Caielli ha voluto ringraziare tutta la sezione per averlo sostenuto e supportato in tutto il suo mandato.

Silvio Faresin ha da subito indicato le sue priorità: collaborazione con gli alleati, coinvolgimento dei giovani, eventi e presenza importante sul territorio del gruppo.

Dopo Gallarate per la circoscrizione “cinque” presieduta da Mario Cervini sarà la volta d’Oggiona con Santo Stefano ad andare al voto. Venerdì si saprà chi sarà il sostituto di Piero Colombo.