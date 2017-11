Una serata sulle visioni di futuro con Maroni e i sindaci

Un incontro per confrontarsi sulle visioni di futuro per i nostri territori. Non solo Varese ma anche Lugano, Milano e la Valceresio. È l’appuntamento previsto per venerdì 17 novembre al Centro Congressi Ville Ponti di Varese, nell’ambito del festival Glocalnews e in collaborazione con Fondazione Ente per lo spettacolo, a ingresso gratuito.

All’appuntamento sarà presente il governatore di Regione Lombardia Roberto Maroni e tanti altri amministratori del territorio: Gunnar Vincenzi, presidente della Provincia di Varese; Dino De Simone, assessore del Comune di Varese; Marco Cavallin, sindaco di Induno Olona; Angelo Pierobon, sindaco di Arcisate; Giovanni Resteghini, sindaco di Bisuschio e Jenny Santi, sindaco di Porto Ceresio. Insieme a loro, il sociologo Aldo Bonomi, Davide Milani della Diocesi di Milano e Luca Spada, presidente e amministratore delegato di EOLO. E altri ospiti.

Quali futuri immaginiamo per le nostre città e i nostri comuni? Come sarà la vita a Milano e a Varese, in Valceresio e a Lugano? Un appuntamento con voci globali e locali per discutere delle prospettive che riguardano la vita dei nostri territori tra progetti, connessioni, comunicazione, infrastrutture, internet e utopie possibili. Si parlerà del futuro di Milano, ma anche di quello di Varese e del suo territorio. Si farà il punto su un progetto che entrerà in funzione esattamente un mese dopo la serata e che sarà una porta sull’Europa: la ferrovia Arcisate-Stabio e la sua diramazione verso Porto Ceresio.