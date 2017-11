Settimo sigillo per Saronno che resta imbattuta in vetta

Prosegue senza esitazioni la marcia della Pallavolo Saronno in testa alla classifica del girone A di Serie B maschile. La squadra di Leidi esce indenne, anzi rafforzata, dalla lunga trasferta di Fossano ottenendo un altro 3-0, settima vittoria in altrettante partite.

Galleria fotografica Mercatò Fossano - Pallavolo Saronno 0-3 4 di 5

Saronno, scesa in campo senza Rigoni e Buratti (per i piemontesi assente Longo), ha dato spazio a Canzanella e capitan Spairani fin dall’inizio in un primo set affrontato con qualche intoppo iniziale ma poi filato liscio come l’olio: 14-25 con diversi ace a segno (ben 13 nell’arco della partita).

Proprio i servizi vincenti di Canzanella – 4 consecutivi – hanno scavato il break nel secondo parziale (da 5-5 a 5-9), distacco rimasto all’incirca invariato fino al termine. Bravo Coscione dalla regia a variare i protagonisti dell’attacco per evitare l’attento muro di Fossano; finale senza troppi problemi sul 20-25.

Nel terzo set Leidi ha tenuto a riposo Cafulli, ben rimpiazzato da Kely implacabile fin dai primi scambi. Fossano scivola subito a -5, resta in scia a Saronno fino a metà set (11-16) ma nel finale gli amaretti cambiano di nuovo marcia per chiudere 17-25 con Spairani e Falanga sugli scudi.

«I ragazzi hanno risposto bene e trovato gli stimoli giusti anche in una trasferta lunga e contro un’avversaria con pochi punti in classifica – è il commento sereno di Leidi – Anche chi fino ad ora ha giocato meno, ha avuto spazio e si è comportato bene. Avere a disposizione una rosa ampia e completa mi permette di far riposare i titolari in previsione di sfide importanti».

Mercatò Fossano – Pall. Saronno 0-3 (14-25, 20-25, 17-25)

Fossano: Mattera 3, Gunetto 5, Maccagno 11, Raspo 5, Coroli 3, De Matteis 9, Garelli (L), Perna, Turco, Fabiano, n.e. Marchisio, Peirano. All.: Castagneri.

Saronno: Coscione 3, Cafulli 8, Spairani 7, Falanga 8, Gaggini 10, Canzanella 12, Rudi (L), Kely 6, Buratti, n.e. Della Pietra, Rigoni, Guglielmo (L2). All.: Leidi.

CARONNO E YAKA AL TAPPETO

La vittoria si Saronno mette nelle condizioni migliori possibili i biancoazzurri in vista del derby di sabato 2 dicembre contro la ETS Caronno Pertusella che dopo un buon avvio di campionato ha inanellato una serie di sconfitte. Ora Caronno ha un sol punto di margine sulla zona playout e nel 7° turno ha perso con un netto 0-3 interno contro i quotati torinesi di Cirié.

Sconfitta da un punto invece per lo Yaka Volley, battuto 3-2 sul campo del Parella Torino al termine di una maratona pallavolistica. Qualche rimpianto per i malnatesi, che si erano portati avanti per 2 set a 1 vincendo in volata primo e terzo parziale. Poi il Parella si è aggiudicato 25-21 il quarto e sulla spinta ha conquistato in modo piuttosto netto (15-9) il tie break.