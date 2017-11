Sfila il portafoglio ad un passeggero, arrestata 18enne

Ieri 20 novembre un controllo effettuato dalla volante del Commissariato della Polizia di Stato di Busto Arsizio all’interno della stazione FS ha permesso di scoprire un borseggio appena consumato su un treno, non ancora denunciato dalla vittima, e di arrestarne il responsabile.

Erano circa le 10,00 quando, come quotidianamente avviene, la pattuglia ha effettuato un giro di perlustrazione nei pressi della stazione di piazza Volontari della Libertà. Gli agenti sono entrati nel sottopassaggio incrociando i passeggeri che, proprio in quel momento, erano scesi dal convoglio proveniente da Legnano.

La loro attenzione è stata attirata da una ragazza che, alla richiesta di fornire le proprie generalità, ha assunto un comportamento elusivo affermando di abitare a Busto Arsizio, evitando di mostrare i propri documenti e portando ripetutamente la mano sotto la felpa come per trattenere qualcosa che avrebbe potuto cadere.

A quel punto i poliziotti hanno deciso di accompagnare la giovane in Commissariato, dove è stata identificata come una nomade diciottenne, di nazionalità romena, dichiaratamente domiciliata in un campo nomadi di Milano e con precedenti per furto.

La perquisizione, effettuata da un’agente di sesso femminile, ha fatto scoprire che ciò che tratteneva sotto la felpa era un portafogli contenente più di 200 euro in contanti e i documenti di un cittadino turco residente in provincia di Milano, il tutto nascosto nel reggiseno.

Dopo una serie di accertamenti gli agenti sono riusciti a rintracciare il turco, che si era accorto che il portafogli gli era stato sfilato dalla tasca dei pantaloni subito dopo essere sceso dal treno a Legnano. La giovane romena è stata quindi arrestata in flagrante furto pluriaggravato e condannata per direttissima (un anno e 4 mesi con pena sospesa).