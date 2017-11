Sfonda la vetrina per rubare, ma arriva la polizia

Un minorenne tunisino sorpreso mentre stava effettuando una “spaccata” è stato bloccato nella notte dalla volante del Commissariato della Polizia di Stato di Busto Arsizio.

Erano circa le 23,30 di ieri, venerdì 24 novembre quando la pattuglia, imboccando la centrale via XX Settembre, ha udito un forte rumore proveniente da un negozio di abbigliamento.

I poliziotti, scesi dalla macchina e avvicinatisi all’esercizio commerciale, hanno incrociato un individuo che fuggiva di corsa verso piazza Garibaldi.

Gli agenti piombati nel negozio, che aveva la porta di ingresso sfondata, hanno sorpreso un secondo soggetto che aveva ancora in mano dei maglioni appena prelevati dagli scaffali.

Il ladro, privo di qualsiasi documento, è stato bloccato e accompagnato in Commissariato dove, tramite le impronte digitali, è stato identificato come un diciassettenne tunisino, sbarcato sulle coste italiane la scorsa estate, fuggito da un centro di prima accoglienza siciliano al quale era stato affidato e recentemente denunciato per reati contro il patrimonio commessi nel Milanese.

Avuta conferma dell’età tramite gli esami ossei effettuati in ospedale, d’intesa con la Procura della Repubblica per i Minorenni, il giovane è stato denunciato per tentato furto aggravato e collocato in

una comunità.

Sono in corso indagini per identificare il complice datosi alla fuga e verificare se i due siano responsabili di analoghi colpi messi a segno in città negli ultimi tempi.