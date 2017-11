Oggi, sabato 11 Novembre, alle ore 11:00, i vigili del fuoco del distaccamento di Busto/Gallarate, sono intervenuti nel comune di Gallarate, in largo Camillo Boito, per un incidente stradale.

Galleria fotografica Incidente nel centro di Gallarate 3 di 3

Per cause ancora in fase di accertamento, il conducente di un’autovettura ha perso il controllo del veicolo; dopo aver sfondato la recinzione di una proprietà l’automezzo si è capovolto più volte in un campo. Si pensa ad un malore avuto alla guida.

I vigili del fuoco intervenuti con un’autopompa e un fuoristrada attrezzato per incidenti stradali, hanno messo in sicurezza l’automezzo, estratto con cesoia/divaricatore uno degli occupanti e collaborato con il personale sanitario per soccorrere i feriti.

L’uomo, 80 anni, è deceduto, mentre la donna, 85 anni, è stata portata in ospedale in codice giallo.