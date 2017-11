Sfortunato e arrabbiato: per un bel Varese c’è solo il pareggio

Ancora un risultato positivo, ancora una buona prestazione, ma il Varese esce dal “Franco Ossola” con tanta delusione per un 1-1 con il Borgosesia che sta strettissimo all’undici di Iacolino. I biancorossi hanno prodotto un grande volume di gioco, sono andati in vantaggio con Molinari, sfiorato la vittoria all’ultimo respiro con una bordata di Zazzi che si è infranta sul palo.

E poi ci sono le recriminazioni dovute alla direzione del signor Fabbri di Rimini, che ha fatto infuriare i tifosi e protestare i giocatori e lo staff varesino. Due le reti annullate (a Ferri e Simonetto) a causa di fuorigioco molto molto dubbi, un rosso mancato al terzino sinistro ospite Salomone che ha travolto per due volte in pochi istanti Repossi, un possibile rigore negato a Molinari quando il Varese era già avanti 1-0 e tanti contrasti non sanzionati in tutte le zone del campo. Certo, il Borgosesia può rispondere di aver perso (probabile lussazione alla spalla) il giocatore chiave, Tomaselli, proprio su un contrasto nell’area del Varese nel quale il talentino sesiano ha avuto la peggio. Però, ecco, la bilancia delle cose che mancano pende completamente dalla parte dei padroni di casa.

Un Varese che per lo meno ha dalla sua parte altre certezze positive: non solo la squadra di Iacolino non perde da cinque turni, ma sta anche mettendo in campo un calcio decisamente migliore rispetto alla prima fase di campionato. E la grinta mostrata nella ripresa, in particolare nell’assedio finale alla porta di Libertazzi, è un atteggiamento di tutt’altro segno rispetto ai larghi tratti di partita molli e svagati visti in partite non così lontane nel tempo (una su tutte Voghera). Insomma, di certo questa squadra sta dimostrando di valere ben più di quanto dica la classifica: ora Iacolino dovrà trasformare in risultati le prestazioni positive, anche se ormai la lotta per la promozione sembra impossibile da raggiungere.

L’accoppiata Arca-Battistello vince il ballottaggio sul duo Careccia-Zazzi per quanto riguarda la composizione della catena di sinistra. Per il resto non ci sono novità nell’undici disegnato da Iacolino alla vigilia del match con il Borgosesia; la squadra si mette ad “abete” con Repossi e Rolando liberi di creare alle spalle di Molinari, punta avanzata.

Ospiti con la difesa a quattro e con un tridente spurio, in cui il 18enne gioiello Tomaselli parte da destra per dare manforte a Vitali e Procaccio.

Repossi (tiro-cross) e Salomone (staffilata alta di poco) accendono le polveri nei primi minuti, in cui comunque è il Varese a fare la partita. Non è un caso, quindi, se all’11’ i biancorossi sono già in vantaggio: Arca se ne va a sinistra e crossa al centro dove Rolando e Molinari si avventano sul pallone. La stoccata decisiva è dell’argentino, con Libertazzi spiazzato da una leggera deviazione di un compagno.

Il Borgosesia recrimina (con se stesso) poco dopo per una possibilità non sfruttata: cross teso di Rebolino e Vitali di testa manda alto da ottima posizione. Intorno al 20′ però è ancora Varese: Rolando sfonda, Repossi crossa, Molinari colpisce a botta sicura ma quasi sulla linea il pallone viene respinto da un difensore. Non finisce qui perché l’oriundo cerca di ribadire in porta quando va giù in area: sembra rigore netto ma il signor Fabbri dice “no”, decisione per lo meno da rivedere.

Il mancato penalty fa ancora più male perché poco dopo arriva l’1-1: lancio del Borgo dalle retrovie, Ferri si fa sorprendere mentre Tomaselli batte Arca sullo scatto e si presenta da solo davanti a Frigione, che non riesce nel miracolo di fermare l’ala avversaria.

Il portiere del Varese però è decisivo poco dopo, quando di piede nega il gol a Procopio su passaggio dello stesso Tomaselli, bravo a rubar palla a uno svagato (nell’occasione) Simonetto.

Il 2-1 è sfiorato anche da Ferri, di testa su azione d’angolo, mentre nella gestione dei cartellini viene graziato Monacizzo ma colpito Palazzolo.

“Giallo del mancato giallo” a inizio ripresa. Repossi al 4′ viene abbattuto da Salomone, giustamente ammonito; passa un minuto e la situazione si ripete ma stavolta il terzino di Didu non viene sanzionato nonostante un fallo evidente e duro sulla Freccia Biancorossa. Una decisione che ha dell’incredibile e che fa arrabbiare Masnago.

Poco dopo protesta anche il Borgosesia: il solito Tomaselli attacca da destra, entra in area, cade e resta giù. Non c’è rigore (il dubbio è lo stesso dell’azione di Molinari) ma il giovane talento ospite si fa seriamente male alla spalla (lussazione?) e deve lasciare il campo in ambulanza.

Il Varese da questo momento cercherà l’assedio della porta di Libertazzi, in fin dei conti senza però trovare la rete (valida) della vittoria. Un gol però arriva all’11’ con Ferri che ribatte in rete una doppio tentativo su cui il portiere ospite è monumentale: esultano tutti tranne il guardalinee che nello stupore generale segnala un off-side avvallato dall’arbitro.

E pure al 22′ l’assistente e il direttore di gara dicono “no” al gol del Varese, stavolta realizzato da Simonetto di testa sugli sviluppi di un corner. Anche in questo caso tutti si chiedono il perché del fuorigioco: dalla tribuna sembra un nuovo fischio “contro”.

Il Varese prende un po’ di fiato ma poi riparte, con le accelerazioni del solito Repossi e con una generale pressione da parte di tutta la squadra. Iacolino nel frattempo esegue l’attesa girandola dei cambi, portando in campo tra gli altri Zazzi e Ghidoni, finalmente disponibile dopo l’infortunio al piede. Il copione non cambia, e Libertazzi è di nuovo pronto in tuffo su un cross basso di Careccia che nessuno tocca. La partita è stregata e la certezza arriva in pieno recupero: Zazzi si coordina da fuori area e carica un tiro pazzesco su cui stavolta il portiere nemmeno spera di arrivare. Eppure non è gol: palo pieno e speranze infrante, anche perché il fischio finale arriva subito dopo.

VARESE – BORGOSESIA 1-1 (1-1)

MARCATORI: Molinari (V) all’11 pt, Tomaselli (B) al 26′ pt

VARESE (4-3-2-1): Frigione; Fratus (Ghidoni dal 43′ st), Simonetto, Ferri, Arca (Zazzi dal 23′ st); Monacizzo, Palazzolo, Battistello (Careccia dal 23′ st); Repossi, Rolando (Lercara dal 38′ st); Molinari. All. Iacolino. A disp.: Bizzi, Bruzzone, Granzotto, Magrin, Rudi.

BORGOSESIA (4-3-3): Libertazzi; Saltarelli, Girardi, Dalmasso (Wang dal 28′ st), Salomone; Clausi (Orofino dal 28′ st), Rebolini, Castelletto; Tomaselli (Ferrandino dal 12′ st), Vitali (Tampellini dal 40′ st), Procaccio (Compagni al 45′ st). All. Didu. A disp.: Maffezzoni, Tremolada, Bonaccorsi, Testori.

ARBITRO: Villa di Rimini (Fusari e Palla di Catania).

NOTE. Giornata fredda e nuovolosa, campo in discrete condizioni.

Ammoniti: Castelletto, Palazzolo, Salomone.

Calci d’angolo: 5-6. Recupero: 0′ e 5′. Spettatori: 1.200 circa.