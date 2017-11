L’Agenzia europea per i medicinali (EMA è il suo acronimo) è l’agenzia del farmaco che protegge e promuove la salute dei cittadini e degli animali valutando e monitorando i medicinali all’interno dell’Unione europea e dello Spazio economico europeo.

Dopo l’uscita della Gran Bretagna dall’Unione Europea, dove l’agenzia aveva sede, si sta scegliendo una nuova nazione ospitante. In lizza c’è anche l’Italia con la città di Milano. La decisione arriverà nel tardo pomeriggio di lunedì 20 novembre.

COSA FA L’AGENZIA DEL FARMACO EMA?

In sostanza le imprese che producono farmaci si rivolgono all’EMA per ricevere l’autorizzazione all’immissione in commercio unica, che viene rilasciata dalla Commissione europea. Quando l’autorizzazione viene rilasciata consente l’immissione in commercio del medicinale interessato nell’intero territorio dell’UE e del SEE.

Inoltre Ema si occupa anche di monitorare la sicurezza dei medicinali durante il loro intero arco di vita. In particolare ne garantisce la valutazione scientifica, la supervisione e il controllo della sicurezza.

LA STRUTTURA DELL’EMA

CHI SI CONTENDE LA SEDE DI EMA?

A contendersi la sede dell’EMA oltre alla città di Milano sono Amsterdam, Atene, Barcellona, Bonn, Bratislava, Bruxelles, Bucarest, Copenaghen, Dublino, Helsinki, Lille, Malta, Porto, Sofia, Stoccolma, Vienna, Varsavia e Zagabria.

PERCHE’ UNA NUOVA SEDE PER EMA?

L’EMA fino ad oggi aveva sede in Gran Bretagna, al 30 di Churchill Place, Londra. Il suo spostamento è stato determinato dal risultato del referendum inglese sulla Brexit. L’uscita dell’Inghilterra dall’Unione Europea ha provocato come conseguenza immediata lo spostamento delle agenzie comunitarie dal territorio nazionale.

PERCHE’ L’EMA E’ IMPORTANTE PER MILANO



L’agenzia del farmaco conta circa 600 persone alle sue dipendenze. Questo significa, in primis, che 600 famiglie dovranno trasferirsi o quanto meno gravitare su Milano determinando un primo impatto economico e sociale sulla città e sulla regione.

LEGGI IL DOCUMENTO DI CANDIDATURA DI MILANO

Inoltre, l’EMA è comunque un punto di riferimento per il mercato unico dei medicinali e catalizzatore della ricerca biomedica, fattore che inevitabilmente provocherà una forte attrazione di investimenti sul territorio. Inoltre, la sede dell’EMA avrà un rapporto diretto con molti fornitori necessari al suo mantenimento. I giornali in questi giorni hanno parlato di un indotto stimato tra 1,5 e 2 miliardi di euro ma non si tratta di un cifra facile da calcolare, anche perché molti benefici si dovranno valutare in termini di accresciuto riconoscimento internazionale.

COME SI DECIDE LA NUOVA SEDE

Il sistema di voto per determinare la destinazione della sede di EMA è complesso. Ogni Paese ha a disposizione sei voti: tre per la prima scelta, due per la seconda e una per la terza. Se una delle città candidate riesce a ottenere 14 voti di prima fascia vince al primo turno altrimenti, ed è quasi sicuro, si passa al secondo turno, dove ogni Paese ha a disposizione un voto. Al terzo turno la meta verrà scelta a maggioranza.

Proprio nella giornata cruciale il governatore lombardo Roberto Maroni è stato raggiunto dalle telecamere di Capitol Intel Group per una dichiarazione in inglese sulla candidatura: «Milano si merita questo riconoscimento»

IL RUOLO DI VARESE NELLA SCELTA DI MILANO



Varese gioca un ruolo di primo piano nella decisione di spostare l’Agenzia europea per i medicinali a Milano perché tra le condizioni indispensabili per attuare il trasloco vi è anche la vicinanza di una scuola internazionale. Da oltre 60 anni a Varese, sul colle del Montello, sorge la Scuola Europea fondata dall’Unione europea per assicurare insegnamento in lingua madre ai dipendenti dei Centro di ricerche di Ispra. Con le sue 5 sezioni linguistiche ( Italiano, francese, tedesco, inglese e olandese), la scuola, che accoglie bimbi dall’infanzia sino alle superiori, assicura docenti di lingua madre di tutti i paesi dell’Europa. Alla presentazione dell’offerta milanese ai tecnici EMA, infatti, ha assistito anche il direttore della scuola europea, l’ungherese, Károly Pála che ha presentato l’offerta scolastica varesina. L’istituto è indubbiamente uno dei lati di forza della candidatura meneghina.