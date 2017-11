Si inaugura sabato la nuova rotatoria di Induno

La nuova rotatoria di Induno Olona è finita e sabato 25 novembre ci sarà l’inaugurazione ufficiale. Il taglio del nastro alle 11, con il sindaco e gli amministratori comunali e una rappresentanza di Rfi.

La nuova rotatoria realizzata all’intersezione di via Jamoretti con la strada statale 344, che tutti per comodità chiamano “dell’Esselunga”, è una delle opere di compensazione che Rfi ha concordato con il Comune di Induno Olona per i lunghi disagi sopportati dalla popolazione per la realizzazione della ferrovia Arcisate-Stabio.

«La realizzazione della rotonda – scrive l’Amministrazione nell’annuncio dell’inaugurazione – segna un importante passo verso la conclusione delle opere legate alla nuova ferrovia, di cui è prevista a breve l’inaugurazione, e permette di risolvere uno dei nodi più critici della viabilità cittadina, smistando in modo più sicuro le molte auto in transito sulla statale 344 della Valceresio, nel punto in cui convergono un grande supermercato e la via principale che porta al centro di Induno».