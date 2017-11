Si masturba in strada, intervengono i carabinieri

Foto varie

Si masturbava davanti alle donne che passavano in via Isonzo, a Lonate Pozzolo. Un 38enne italiano, disoccupato e pregiudicato, è stato denunciato dai Carabinieri della stazione di Samarate, intervenuti in seguito ad una segnalazione. Per lui ci sarà solo una sanzione amministrativa in quanto il reato è stato recentemente depenalizzato.

L’uomo è stato fermato in un’area di parcheggio pubblico, con i pantaloni calati, in evidente atteggiamento dal connotato sessuale. Insomma, si masturbava alla vista delle donne che passavano in zona.