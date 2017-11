Sicurezza stradale, controlli intensi tra il 20 e il 26 novembre

Dal 20 al 26 novembre l’assessorato alla Sicurezza, unitamente al Nucleo del Presidio del Territorio e al Nucleo di Polizia Stradale del Comando di Polizia Locale con la supervisione del Comandante Claudio Vegetti, predisporrà la terza settimana della sicurezza denominata: “La sicurezza non è un limite”.

La settimana ha l’obiettivo di contrastare tutti i fenomeni legati alla circolazione stradale spesso causa di incidenti e di prevenire ricorrenti situazioni di degrado urbano, attraverso controlli straordinari di polizia stradale e azioni mirate.

In particolare, la campagna interesserà tutte le strade ad intenso flusso di traffico dove è stata registrata una sinistrosità ricorrente nell’ultimo triennio e avrà lo scopo di contrastare comportamenti scorretti come l’eccessiva velocità, la guida in stato di ebbrezza e in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti, il mancato uso in auto dei sistemi di ritenuta, l’uso del telefono cellulare durante la guida.

Inoltre, attraverso il sistema OCR, che identifica le targhe dei veicoli che transitano nelle vie d’ingresso della città – sistema collegato con le banche dati gestite dalle forze di Polizia – verranno effettuati controlli mirati per accertare che i veicoli in circolazione siano coperti dall’assicurazione obbligatoria e abbiano eseguito la revisione periodica. Contestualmente, a tutela dell’ambiente, nel rispetto delle norme regionali, verranno eseguiti controlli anche in materia di emissioni inquinanti dei veicoli.

L’Assessorato alla Sicurezza e il Comando di Polizia locale hanno l’obiettivo di potenziare la sicurezza urbana con una più incisiva presenza di operatori sul territorio, elemento che favorisce una maggior percezione del rispetto delle norme da parte degli utenti della strada.