Sicurezza stradale, una serata a Daverio

L’amministrazione comunale di Daverio organizza una serata dedicata alla sicurezza stradale. “In cattedra” Gennaro Portogallo, vice comandante della Polizia locale Gestione Associata di Azzate (a destra nella foto).

Quali comportamenti occorre tenere quando si circola in auto? Cosa fare per non incorrere in alcun tipo di sanzione? Se ne parlerà venerdì 24 novembre alle ore 20.45 nella sala polivalente (sopra la biblioteca) in via Piave a Daverio.

La serata è aperta a tutti: adulti e ragazzi che desiderano fare un ripasso del codice della strada, fare domande per risolvere dubbi in merito alle normative e capire meglio quali sono le conseguenze penali di chi viola le regole.