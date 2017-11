Sidigas Avellino – Openjobmetis in diretta

La Openjobmetis Varese è impegnata nella partita del mezzogiorno valida per il 7° turno di Serie A: i biancorossi giocano sul campo di Avellino, squadra che occupa i piani alti della classifica. VareseNews vi racconta in diretta la partita attraverso il consueto liveblog; per partecipare è sufficiente scrivere nello spazio commenti o usare – su Twitter e Instagram – gli hashtag #avellinovarese e #direttavn. Per accedere rapidamente al live CLICCATE QUI.