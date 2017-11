I sindaci approvano il bilancio provinciale

L’assemblea dei sindaci in Provincia ha approvato il bilancio. Commenti positivi dal centrosinistra.

“Questa sera i Sindaci hanno espresso parere favorevole al bilancio della Provincia di Varese. 60 a favore, 49 contrari, 1 astenuto – dichiara il capogruppo dei Civici e Democratici Paolo Bertocchi – Grazie a tutti gli amministratori che in questi anni ci hanno appoggiato in questa difficilissima sfida. Dopo oggi andiamo avanti ancora con più forza!”.

Il segretario provinciale leghista Matteo Bianchi però osserva: “Scandalosamente, come lo scorso anno, la sinistra in Provincia prende il fango (per non dire altro) e tenta di trasformalo in cioccolato.

Tuttavia, possono tirare a campare agganciandosi a cavilli interpretativi, ma è evidente il preludio del loro disastro che arriverà l’anno prossimo alle elezioni provinciali.

Se il presidente Vincenzi e la Segreteria Provinciale del PD (vero soggetto manovratore di Villa Recalcati) avessero dignità e rispetto verso verso i sindaci, alzerebbero bandiera bianca concordando una resa per il bene dell’Ente e dei territori, chiudendo questa infelice parentesi in Provincia di Varese che non rappresenta più la maggioranza dei cittadini varesotti