Il sindaco ai fornelli per il premio letterario

Il Premio letterario “ Ti scrivo questa lettera…” è al suo terzo giro di boa e l’impegno organizzativo oltre che economico incombe sulla felice realizzazione di questa importante iniziativa che tanti consensi ha riscosso nelle edizioni passate, sia fra i concorrenti delle diverse scuole che fra gli esponenti delle istituzioni: «In ogni occasione i rappresentanti di Enti e Fondazioni si sono dichiarati entusiasti e ammirati per il valore del nostro Premio – osserva Aleksandra Damnjanovic, Presidente dell’Associazione culturale “La Rondine”, organizzatrice del Concorso e i contributi economici che ci riservano sono solo una parte del budget necessario alla realizzazione del progetto: per cui è giocoforza ricorrere alla raccolta di fondi attraverso altre iniziative».

Fra le varie attività portate avanti dai volontari della Rondine allo scopo di finanziare il Premio quella più imminente è il “Pranzo d’Autunno con Torneo di Briscola” che avrà luogo domenica 19 novembre 2017 nei locali della Polisportiva Cadeglianese, concessa generosamente dall’Amministrazione del Comune di Cadegliano Viconago.

Anzi, con ancor maggiore disponibilità a sostenere lo sforzo dell’Associazione, il sindaco in persona si è offerto di collaborare con la sua personale partecipazione nel ruolo di Chef della griglia, impegnato a cucinare le salamelle che costituiscono il piatto forte del pranzo, insieme all’immancabile polenta che allieta tutti i menu di stagione.

«Il nostro lavoro è sempre molto apprezzato sia dal Sindaco Arnaldo Tordi che dal dott. Stefano Boltri, Assessore alla Cultura del Comune – continua Aleksandra Damnjanovic – e la collaborazione delle nostre volontarie Isa, Lidia, Graziella e Irma alle “attività dei Giovedì” in Biblioteca sottolinea la solidità di questo rapporto di reciproco sostegno. Tuttavia abbiamo bisogno del supporto di tutti gli appassionati di letteratura, di arte e di musica… e anche dei buongustai e dei golosi, in questo caso, perché il pranzo è aperto a tutti e il Torneo di briscola è solo un altro modo per invitare a stare tutti insieme per sostenere questo scopo meritorio!».

L’appello è lanciato, dunque: domenica 19 novembre alle ore 13 Pranzo con Torneo di Briscola, alla Polisportiva di Cadegliano: alla modicissima cifra di 20 euro a persona l’occasione di gustare un menu appetitoso, contribuire alla realizzazione del Premio Letterario e, non ultima, la soddisfazione di veder letteralmente ‘sudare’ il Sindaco Tordi nell’esercizio delle sue funzioni gastronomiche.