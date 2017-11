Sindaco e giunta in costume medievale nella torre

Foto varie

Personaggi medievali realmente esistiti, uccelli rapaci, musiche, canti, storia e tradizione.

Ci sarà un po’ di tutto questo nella serata in programma per venerdì prossimo, 10 novembre a Mesenzana, all’interno della famosa torre.

In questa serata – “Dolce sera del falco e del gufo” – saranno in costume Sindaco, assessori, consiglieri, esponenti del gran Consiglio unitamente al loro Presidente che vi accoglieranno e vi accompagneranno all’interno della “Tor di Ariann”.

E poi canti e tante buone torte offerte dai mesenzanesi assieme ad un buon bicchiere di vin brûlé offerto dagli alpini. Tutto questo è stato voluto dall’organo di consultazione comunale chiamato Gran Consiglio.