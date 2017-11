Il sindaco Galimberti ha consegnato a Maroni il messaggio dei bambini: “Sospendiamo la caccia”

Ieri sera il sindaco Davide Galimberti si è fatto portavoce della richiesta di tanti bambini delle scuole di Varese, consegnando al presidente Maroni una richiesta di sospendere la caccia nel Parco regionale del Campo dei Fiori.

Il Comune spiega che nei giorni scorsi sono arrivate decine di disegni degli alunni delle scuole di Varese, e in particolare della Canziani, che contenevano un messaggio chiaro e semplice: prorogare la sospensione della caccia al Campo dei Fiori ferito dall’incendio e salvaguardare i tanti animali che già hanno sofferto a causa delle fiamme e della perdita del loro habitat naturale.

“L’incendio al Campo dei Fiori ha profondamente colpito la nostra comunità – dichiara Davide Galimberti, sindaco di Varese – e in particolare non è passato inosservato agli occhi dei bambini della scuola Canziani di Varese e in tanti altri bambini che attraverso simpatici disegni hanno dimostrato una sincera attenzione nei confronti dei loro amici animali, chiedendo di farmi portavoce della richiesta di prorogare la sospensione della caccia nei territorio danneggiati. Ieri sera durante il Consiglio comunale ho consegnato la richiesta dei bambini nella mani del presidente Maroni. Per tanto, facendomi portavoce di questi alunni, ho invitato la Regione a valutare la possibilità di prorogare la sospensione dell’attività venatoria nelle zone interessate almeno sino al 31 dicembre 2019, fatte salve le misure previste per il contenimento delle specie dannose o pericolose per l’incolumità dell’uomo”.