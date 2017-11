I social nel mondo della musica, come usarli

Mercoledi 15 novembre, alle ore 21, alla Sede Music Secrets di Gavirate, via Armino 5, si terrà un seminario aperto a tutti e completamente gratuito sull’uso dei social network legati al mondo musicale.

Un viaggio all’interno del mondo di Instagram e Facebook per scoprire il loro funzionamento e quale percorso intraprendere per promuovere la propria musica attraverso i social. Relatore

Biagio Bonfrisco. Per informazioni: segreteria@musicsecrets.it.