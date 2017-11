Il sogno si realizza: GS ENS all’Eurocup grazie al crowfunding

Per il GS ENS Varese la lotta è stata dura ma il loro più grande sogno si realizza. Dopo la raccolta fondi attraverso il portale SportSupporter.com e le varie iniziative benefiche e a livello sportivo i sordi varesini sono finalmente pronti per l’Eurocup di Basket che si disputerà a Lodz (Polonia).

“Una vera e propria occasione per portare la sportività varesina a livello europeo” come l’ha definito Cristian Gnodi, presidente del GS ENS Varese, “ci abbiamo creduto fin dall’inizio e abbiamo portato avanti tante iniziative ben riuscite. Ora non ci resta che vincere e dimostrare all’Europa quanto valiamo”.

Con un bellissimo video diventato virale sui social lo stesso presidente Gnodi, il vice presidente Christian Ciotti assieme al Consigliere Francesca Faroni e tutti i cestisti varesini hanno ringraziato in LIS tutti quelli che hanno partecipato e sostenuto tutte le iniziative di crowfunding per realizzare questo loro grande sogno.

Il torneo si svolgerà dal 22 novembre, assieme a dodici squadre. Tra queste si configura un’altra italiana, l’ASD Sordi Pesaro, contro cui la stessa Varese ha giocato in altre occasioni.

Intanto i sordi Varesini sono stati sorteggiati per il girone D ed affronteranno le squadre Maccabi Tel Kabir (Israele) e MIG Gliwice (Polonia).