Solarspot, la luce del sole che illumina la casa

«Fate solo quel che vi piace. Il lavoro dev’essere un piacere. Nella mia vita è andata così».



Su questo, Gennaro Bracale, 81 anni e titolare della Solarspot International di Cocquio Trevisago, non ha dubbi: ai giovani che stanno affacciandosi al mondo del lavoro si sente di regalare una vera e propria perla.

E ne ha ben donde, dopo una vita passata fra Olivetti e Montecatini, aziende che gli hanno permesso di arrivare all’intuizione che sta mandando avanti una realtà di 20 e oltre dipendenti: far arrivare la luce solare ovunque.

Questo sistema, che dà il nome alla ragione sociale – “solarspot” – incanala la luce solare da un’apertura sul tetto, o anche dalla facciata di un edificio, e la conduce dopo anche parecchi metri in ogni luogo all’interno di qualunque immobile, dalla casa alla fabbrica o alla stalla, dall’ufficio pubblico al luogo di culto e via dicendo.

Il tutto con costi energetici pesantemente abbattuti: è sufficiente la luce del sole, che viene riflessa, “incanalata” e portata ovunque. Un sistema che lanciò la sfida delle rinnovabili decenni prima che questo tema venisse posto al centro di ogni considerazione sul nostro futuro: consumare meno energia per rispettare l’ambiente e lasciare un pianeta più pulito ai nostri figli.

Un messaggio passato agli studenti della terza media della Dante Alighieri di Cocquio Trevisago, accompagnati dalle professoresse Sara Capezzuto, di lettere, e Sabrina Triacca di inglese, ospiti in azienda nel corso di Pmi Day, la giornata di incontro fra scuola e aziende voluto dall’Unione degli Industriali della Provincia di Varese: un progetto che coinvolge 3700 studenti e oltre 130 aziende.

Raffaella e Chiara Bracale, due delle quattro figlie del signor Gennaro hanno illustrato agli studenti questo sistema di illuminazione nato negli anni ’80 qui a Cocquio Trevisago.

«L’azienda si chiamava in origine Energo Project e si occupava di serramenti e ambito termico solare – ha spiegato Chiara Bracale – . Nel 2003 nacque Solar Project e dalla fusione di queste due realtà nacque Solarspot International srl.»

Oggi questo marchio esporta per il 90% in tutti i continenti, «siamo dappertutto, tranne che in Antartide», afferma sorridendo Raffaella Bracale.

Una storia aziendale arrivata da lontano, da quando il padre Gennaro, originario di Napoli e dopo una vita passata nei principali gruppi industriali italiani approdò a Cocquio Trevisago per dare vita a questa azienda fiore all’occhiello del territorio.