Sondaggio sulla ex Caserma, già oltre mille voti

Sta andando bene il sondaggio comunale sul telone da posizionare sulla facciata della Ex Caserma. Oggi, a 24 ore dall’inizio, sono già un migliaio i voti effettuati nel sito del Comune di Varese. Il progetto in prima posizione, in questo momento, è la PROPOSTA A “PRENDITI UN ATTIMO” di Francesca Somaini.

Il Comune di Varese, come è noto, ha proposto agli studenti del Liceo Artistico Frattini di Varese di realizzare il progetto artistico per il telone che coprirà la facciata della ex Caserma di piazza Repubblica. Una classe di giovani artisti e creativi ha realizzato 10 opere che sono poi state selezionate e ridotte a 4 da una giuria tecnica composta dal designer e artista di fama internazionale