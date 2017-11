“Songs of Experience”, il nuovo album degli U2

Sarà disponibile da domani, 1 dicembre, in tutti i negozi tradizionali e in digitale “Songs of Experience”, il quattordicesimo album in studio degli U2. L’album sarà disponibile in versione cd standard e deluxe, digitale standard e deluxe, Doppio Vinile Deluxe e Box Extra Deluxe.

Questa la tracklist del disco: “Love Is All We Have Left”, “Lights of Home”, “You’re The Best Thing About Me”, “Get out of Your Own Way”, “American Soul”, “Summer of love”, “Red Flag Day”, “The Showman (Little More Better)”, “The Little Things That Give You Away”, “Landlady”, “The Blackout”, “Love Is Bigger Than Anything in Its Way”, “13 (There is a Light)”.

La versione deluxe contiene altre 4 tracce: “Ordinary Love (Extraordinary Mix)”, “Book Of Your Heart”, “Lights in Front of Me (String Arrangement)”, “You’re The Best Thing About Me (U2 vs Kygo)”.

La versione doppio vinile contiene altre 3 ulteriori tracce rispetto alla deluxe: “Ordinary Love (Extraordinary Mix)”, “Book Of Your Heart”, “Lights in Front of Me (String Arrangement)”.

Oltre al singolo “You’re The Best Thing About Me” (https://youtu.be/nd_EYo96lmo), record 2017 con 7 settimane consecutive in vetta alla classifica Earone che monitora i brani più programmati dalle radio italiane (e ancora, dopo 10 settimane di programmazione, al 3 posto), nel disco anche il nuovo singolo “Get out of Your Own Way”, dall’8 dicembre in radio.

Registrato tra Dublino, New York e Los Angeles e portato a termine all’inizio di quest’anno, “Songs of Experience” è stato ispirato dal consiglio che Brendan Kennelly – poeta, scrittore irlandese e Professore Emerito presso il Trinity College di Dublino – ha rivolto a Bono, quello di “…scrivere come se fossi morto”. Il risultato è una selezione di brani in forma di lettere intime dedicate alle persone e ai luoghi vicine al cuore di Bono Vox, The Edge, Larry Mullen Jr. e Adam Clayton.

“Songs Of Experience” è l’ideale seguito di “Songs Of Innocence” (certificato DOPPIO PLATINO in ITALIA) del 2014: i due titoli prendono ispirazione dalla raccolta di poesie “Songs Of Innocence and Experience” del poeta inglese del 18simo secolo William Blake.

Prodotto da Jacknife Lee e Ryan Tedder con Steve Lillywhite, Andy Barlow e Jolyon Thomas, l’album si presenta con l’immagine di copertina realizzata da Anton Corbijn che ritrae gli attuali figli adolescenti degli U2, Eli Hewson (figlio di Bono) e Sian Evans (figlia di The Edge).

Partirà il 2 maggio 2018 l’eXPERIENCE + iNNOCENCE Tour e altre date verranno annunciate nei prossimi mesi:

May 2 Tulsa, OK BOK Center

May 4 St. Louis, MO Scottrade Center

May 7 San Jose, CA SAP Center

May 11 Las Vegas, NV T-Mobile Arena

May 15 Los Angeles, CA The Forum

May 22 Chicago, IL United Center

May 26 Nashville, TN Bridgestone Arena

May 28 Atlanta, GA Infinite Energy Arena

June 1 Montreal, QC Bell Centre

June 9 Uniondale, NY Nassau Coliseum

June 13 Philadelphia, PA Wells Fargo Center

June 17 Washington, DC Capital One Arena

June 21 Boston, MA TD Garden

June 25 New York, NY Madison Square Garden

June 29 Newark, NJ Prudential Center