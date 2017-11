Sorpresi durante un controllo speronano l’auto dei carabinieri

Sorpresi dai carabinieri, hanno speronato l’auto dell’Arma, pur di aprirsi una via di fuga. Ora è caccia aperta ai due uomini, visti dalla pattuglia nel corso di un ordinario pattugliamento. Anche se non si sa con chi si ha a che fare.

È successo questa mattina, intorno alle 9.30 a Oggiona con Santo Stefano, in via delle Arti. La pattuglia dei carabinieri di Cassano Magnago, capeggiata dal comandante della stazione, era impegnata in un normale servizio di perlustrazione, di quelli che si fanno in ore mattutine anche per intercettare i truffatori che avvicinano in particolare gli anziani: i carabinieri hanno notato due soggetti, a bordo autovettura Audi S3 di colore grigio, fermi in area residenziale.

Il conducente del veicolo, alla vista della pattuglia dei militari, ben prima di ogni qualsivoglia controllo, ha fatto rapidamente inversione di marcia. La “gazzella” dei carabinieri si è messa di traverso ed è stata a questo punto speronata.

Il veicolo dei fuggitivi ha proseguito la propria marcia sul marciapiede a lato della carreggiata, dandosi poi alla fuga lungo vie adiacenti a fortissima velocità. I due militari a bordo non sono rimasti feriti.