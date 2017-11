Sos in festa, apre Casa Grizzetti

Tutto iniziò nel 1986 quando il socio volontario di Sos Malnate, Paolo Grizzetti, vedovo e senza figli, attraverso la stesura di un testamento olografo scritto di suo pugno, nomina Sos Malnate quale erede universale e la sua abitazione di via Settembrini 33/G a Malnate diviene così una sede della nostra Associazione. Da allora ha ospitato inizialmente molti obiettori di coscienza ed ora decine di giovani europei giunti in Italia per il servizio volontario europeo.

Tra il 2016 e il 2017, grazie al progetto Giovani di Valore cofinanziato da Fondazione Cariplo, è stata oggetto di una importante ristrutturazione che le permetterà di diventare sede delle nostre attività formative, educative e di incontro per i nostri giovani volontari italiani ed europei. Un vecchio magazzino è diventato un’aula multimediale, il primo piano è stato trasformato in un open space e le camere, grazie al nuovo arredamento, possono ospitare un volontario europeo in più (da 4 a 5). Anche l’area esterna è stata oggetto di miglioramenti e sono ampliati i servizi messi a disposizione per chi usufruirà dell’abitazione sia occasionalmente sia quotidianamente.

Quello che era un semplice “dormitorio” dei giovani del servizio volontario europeo che prestano il loro servizio sotto il coordinamento del CESVOV (Centro Servizi per il volontariato della provincia di Varese) diventerà un punto di ritrovo e di incontro per i giovani di Sos Junior, del Servizio Civile, del Servizio volontario Europeo e tutti i giovani interessati ad approfondire tematiche inerenti il progetto Giovani di Valore.

Non solo un punto di riferimento per chi arriva da paesi esteri e per chi intende partire dall’Italia verso un paese europeo ma anche un luogo aperto a tutti per confrontarsi con dei coetanei durante il periodo di una ricerca di un’occupazione. “Casa Grizzetti” diventerà il luogo dove tutte le attività formative avranno luogo, dove poter organizzare eventi, incontri (anche informali), dibattiti tra i giovani che sono alla ricerca di percorsi formativi e di luoghi informali per confrontarsi nel periodo di una ricerca di occupazione.

“Tra le attività che prenderanno vita presso Casa Grizzetti è da segnalare l’attività di avvicinamento al volontariato di Sos Junior” dichiara Massimo Desiante, Presidente di Sos Malnate Onlus “I giovani saranno seguiti, formati ed accompagnati nel loro percorso di volontariato in quanto crediamo fermamente che all’interno delle esperienze in una associazione si apprendono delle competenze e valori che sono a vantaggio del giovane che potrà spenderle anche nel mondo del lavoro. L’Associazione deve essere vista come palestra del mondo del lavoro dove poter apprendere e sperimentare nuovi progetti e creare i nuovi leader di domani con un orientamento etico”.

A Casa Grizzetti, oltre alle possibilità offerte dal gruppo Junior, ci sarà l’opportunità di frequentare, l’anno prossimo, la seconda edizione del corso per “Giovane leader del settore non profit”, un percorso formativo per preparare i futuri e le future dirigenti degli enti non a scopo di lucro. Il corso non darà delle nozioni in ordine ad aspetti legali, amministrativi o fiscali di questa tipologia di enti bensì tenderà a sviluppare una maggiore consapevolezza e delle competenze umano-relazionali trasversali. Il percorso è aperto sia per chi ha già esperienza nel settore sia per chi ha intenzione di inserirsi, a titolo volontario o professionale, nel settore non profit.

