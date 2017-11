“Sos lavoro”, un aiuto dalle Mamme in cerchio

Le “Mamme in Cerchio”, l’associazione di Azzate, a partire da sabato 25 novembre offrono un nuovo servizio gratuito. La dottoressa Michela Mossotti, consulente del lavoro, sarà a disposizione un sabato mattino al mese per dare consigli e dritte nell’ambito del mondo del lavoro.

Darà suggerimenti su come compilare un curriculum, come presentarsi ad un colloquio di lavoro, come cercare un lavoro, come si compilano alcune pratiche.

Michela Mossotti sabato 25 novembre sarà in uno spazio del salone attiguo allo Stendipanni (in Via Acquadro 30, sotto il cinema), dalle 10 alle 11.30, in modo che le persone che visitano il mercatino possano approfittarne agevolmente.

Per i mesi successivi le persone interessate potranno telefonare per prendere appuntamento (per info 3486646880)