Spaccio in stazione, arrestato ventunenne

Proseguono i servizi mirati della Polizia di Stato nella zona della stazione ferroviaria di Gallarate, uno dei luoghi “caldi” della città.

Nella giornata di giovedì 23 novembre gli uomini del Commissariato a seguito di un servizio con agenti in borghese hanno arrestato un ventunenne nigeriano, per spaccio di sostanze stupefacenti.

I poliziotti del Commissariato, appostati tra via Beccaria e via XXV Aprile hanno notato un ragazzino, rivelatosi successivamente un minorenne, che in bicicletta ha avvicinato al nigeriano consegnandogli del denaro. Quest’ultimo dopo aver intascato i soldi si è avvicinato ad un cestino dei rifiuti poco lontano estraendo un involucro dal quale ha prelevato la dose di stupefacente, consegnata al minorenne.

A questo punto gli investigatori sono intervenuti arrestando lo spacciatore e sequestrando sia lo stupefacente appena ceduto al minore che quello occultato nel cestino dei rifiuti. L’arrestato – richiedente asilo e senza fissa dimora – è stato posto a disposizione della Procura della Repubblica di Busto Arsizio che ha convalidato l’arresto e ottenuto la condanna per spaccio con rito direttissimo innanzi al Tribunale bustocco.

Nei giorni precedenti la zona della stazione era stata interessata da ben tre servizi congiunti tra Polizia Locale e Polizia di Stato, che ha consentito di identificare numerose persone, tra cui senza fissa dimora, 20 stranieri e 15 italiani (vedi qui).