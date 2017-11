Spaccio in stazione, un denunciato

Nella serata di ieri, i carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Saronno hanno denunciato un tunisino del luogo, poco più che ventenne, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

L’uomo, all’ormai consuetudinario arrivo dei militari per il controllo quotidiano che effettuano presso la stazione ferroviaria di Saronno al fine di garantire la sicurezza degli utenti e dei cittadini che frequentano lo scalo, ha diretto la sua marcia verso l’interno del bar, in cui credeva di trovare rifugio. Lì, invece, è stato bloccato dagli investigatori e perquisito. All’interno di un taschino cucito sulla manica della felpa, i carabinieri hanno rinvenuto alcune stecche di hashish per un peso totale di 20 grammi e nel calzino tre dosi di cocaina. Inoltre, nella tasca dei pantaloni il giovane conservava 110 euro in contante. Accompagnato presso la caserma per gli accertamenti di rito, il tunisino è stato denunciato per spaccio.

La stazione ferroviaria è costantemente controllata dai carabinieri della Compagnia di Saronno che nei giorni e negli orari di maggior affluenza, soprattutto con l’avvicinarsi del periodo natalizio, hanno istituito proprio in quella piazza un presidio mobile con un veicolo attrezzato ad essere un “ufficio su ruote”, per le esigenze più immediate rappresentate dai cittadini.