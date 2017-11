Spettacolo benefico della Polizia di Stato

Il prossimo 1 Dicembre 2017 alle ore 21.00 alle Ville Ponti Sala Napoleonica di Varese, la Questura di Varese, in collaborazione con Unicef, associazione Amici del Caffè Teatro e Kivanis International sede di Gallarate propone un evento benefico, il cui provento è destinato al progetto Unicef “Italia emergenza bambini migranti” e al fondo assistenza della Polizia di Stato.

Il costo dell’ingresso è di Euro 15 di cui 9 per lo spettacolo e 6 euro per il calendario della Polizia di Stato che sarà consegnato prima di entrare in Teatro.

La locandina riprende gli artisti che parteciperanno , l’attrice cabarettistica Debora VILLA e l’artista Fabrizio VENDRAMIN che realizzerà uno dei suoi quadri “al Contrario”.

Parteciperanno le Autorità Politiche, Civili e Militari.