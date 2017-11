Spintona la commessa, arrestato per rapina

Il furto di una bottiglia di birra e di due pacchetti di arachidi, trasformatosi in rapina, è costato l’arresto ad un ragazzo di 21 anni, cittadino nigeriano.

Erano circa le 09,30 del 15 novembre quando la volante del Commissariato della Polizia di Stato di Busto Arsizio è intervenuta in un supermercato di via Magenta, dove le addette alla vendita avevano sorpreso un ragazzo che aveva rubato dagli scaffali la merce, per un valore di poco superiore a 4 euro. Poiché nei giorni precedenti lo stesso individuo era stato sorpreso più volte a rubare o consumare senza corrisponderne il prezzo alimenti e bevande, questa volta la cassiera lo ha fermato prima dell’uscita chiedendogli di restituire il pur magro bottino. Richiesta alla quale l’uomo non ha aderito, anzi ha spintonato e preso a spallate l’addetta alla vendita.

A quel sono intervenute punto altre commesse e una cliente che sono riuscite ad azionare la chiusura dell’ingresso, tanto che, all’arrivo della volante pochi minuti dopo, lo straniero stava cercando di guadagnare la fuga forzando la porta del supermercato.

Il giovane è stato arrestato per rapina impropria e condotto in carcere. È un richiedente asilo politico, con recenti precedenti per altri reati contro il patrimonio: è già stato allontanato dal centro di accoglienza in provincia per le sue intemperanze (anche se escluso dal programma di assistenza, rimane in Italia in attesa dell’esame della domanda, imposta dalle norme internazionali).