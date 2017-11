Sport e disabilità insieme con Edera​ ​al​ ​Judo​ ​Bu-Sen​

Disabilità chiama, sport risponde. Ottimo successo per la domenica del sollievo organizzata dall’associazione Edera – Amici della Cooperativa Arca alla Judo Bu-Sen di Tradate. Alla corte del Maestro Michele Marano, carismatico punto di riferimento della palestra, tredici ragazzi disabili e tanti volontari e judoka, pronti a​ ​mettersi​ ​in​ ​gioco​ ​e​ ​a​ ​dedicare​ ​un​ ​pomeriggio​ ​alla​ ​solidarietà.

“La nostra — racconta Marano— è un’arte marziale gentile, rivolta al benessere della persona e al servizio sociale. Sul tatami si crea un ambiente di rispetto e di accettazione, dove l’energia può fluire liberamente, diffondere un metodo educativo e sfociare in una filosofia comportamentale dove nessuno viene lasciato indietro.​ ​Perché​ ​tu​ ​non​ ​sei​ ​uno​ ​qualunque.​ ​Sei​ ​uno,​ ​e​ ​vali​ ​uno”.

Protagonisti dell’iniziativa, i ragazzi di Edera, che tra risate, percorsi di agilità, campane tibetane e massaggi shiatsu, hanno visto il tempo volare accanto agli allievi del Maestro e ai bravi volontari dell’associazione. “Le attività che proponiamo alle famiglie — spiegano — vengono scelte certamente per il divertimento dei ragazzi, ma anche e soprattutto per accompagnarli nella loro crescita personale, emotiva e formativa. A dire il vero — aggiungono — è uno scambio virtuoso: passare del tempo insieme, imparare giocando e fare amiciziea aiuta noi ad aprirci a diverse prospettive e fa capire a loro che non saranno mai soli”.