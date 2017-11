Dal 24 al 26 novembre presso il Centro Esposizioni di Lugano, arriva SPOSI, ieri oggi e domani, la nuova fiera dedicata agli eventi importanti.

Matrimoni e unioni civili, anniversari, battesimi, compleanni e altro ancora. Dagli abiti da cerimonia al fotografo, dagli allestimenti floreali al wedding planner, dalle fedi e gioielli alle location.

Oltre 50 aziende e professionisti selezionati si presenteranno ad un target mirato di visitatori in cerca di novità e ultime tendenze per celebrare ricorrenze speciali.

Da segnalare, inoltre, l’area gestita da Michele Di Paolo (Hairmake up e look maker di Lugano), dove le future spose potranno usufruire di una prova acconciatura e make up gratuita.

Nell’area eventi sono in programma sfilate di abiti da sposa , da cerimonia, accessori e gioielli , spettacoli ed esibizioni e l’elezione delle Miss Fiera Sposi

Visitando la fiera e compilando l’apposita cartolina si potrà inoltre partecipare al concorso per vincere un buono da Fr. 5.000.-spendibile presso le sedi di Mendrisio , Grancia e Contone di Helia Casa.

Sposi ieri oggi e domani , un evento di classe e di qualità!

Il programma completo della manifestazione è consultabile sul sito www.fierasposi.cho nella pagina Facebook: fiera sposi Lugano

Orario di apertura

Venerdì 24 novembre ore 12-20

Sabato 25 novembre ore 10-20

Domenica 26 novembre ore 10-19

Ingresso

Biglietto intero giornaliero Fr. 10.–

Bambini fino a 12 anni e AVS gratis

N.B.: Con il biglietto di ingresso si potrà accedere gratuitamente alla fiera Mondo Bimbi e all’Area Ticino Casa Expo, in programma dal 24 al 26 novembre in contemporanea per la Fiera.

