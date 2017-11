Sta arrivando il bike sharing a flusso libero

Anche a Varese arriverà, nei prossimi giorni, il bike sharing a flusso libero. Sono due le aziende che si sono fatte avanti per proporre alla città l’installazione di centinaia di mezzi a due ruote: la Ofo e la Mobike, entrambi cinesi. E’ la stessa operazione già effettuata a Milano e Firenze: facilissimo usarle, basta una app. Difficile da gestire: a Milano le buttano nei navigli. In alcune città come Amsterdam le hanno vietate perché diventano velocemente rifiuti, a Manchester e Pechino invece si sono posti il problema di come redigere regolamenti che evitino gli abusi, sfruttando le opportunità.

(foto, l’assessore all’ambiente Dino De Simone, il sindaco Galimberti, l’assessore Civati)

Per regolamentare l’utilizzo la giunta, questa mattina, ha “delineato l’iter che gli operatori privati devono seguire per portare anche a Varese queste nuove opportunità di spostamento legate alla mobilità dolce. nei prossimi giorni ne sapremo di più, ma la curiosità è molta. Aumenterà considerevolmente l’offerta e potrebbe essere una sterzata verso l’uso delle due ruote. In città, infatti, esiste già un bike sharing tradizionale, “Gimme bike”, che però non funziona molto bene e non è mai esploso.

BICI SUGLI AUTOBUS

L’assessore Andrea Civati vorrebbe aumentare l’uso della bici in città. “Anche Varese vuole portare le #biciclette sugli autobus come avviene in altri paesi europei! La legge non è chiara e le Motorizzazioni non autorizzano. Nei prossimi giorni contatterò il Comune di Cagliari: è giusto creare un fronte coeso di amministrazioni comunali che presso il Governo e gli enti centrali facciano pressioni affinché si dia una risposta “europea”.

LA PISTA CICLABILE CITTA’-LAGO

Un altro progetto in campo da almeno due anni è quello della pista ciclabile da Varese al lago. La giunta l’ha confermata e ha avviato la fase progettuale: “Da pochi giorni – ha detto l’assessore Andrea Civati - abbiamo ultimato il progetto della pista #ciclabile che collegherà le Stazioni con il lago di Varese.

Ecco il percorso: Via Morosini, corso Moro, via Sacco e via XXV aprile. E poi giù verso il lago. Sarà un’opera che rivoluzionerà la mobilità della città consentendo ai ciclisti percorsi protetti”.