Stabiliti i fondi per il sistema educativo dell’infanzia

Oltre 366.000 mila euro a Varese, quasi 350.000 a Busto Arsizio, 227.500 a Gallarate, oltre 166.000 a Saronno e quasi 63.000 a Tradate.

Sono questi alcuni degli stanziamenti che arriveranno a tutti i comuni lombardi per l fascia 0/6 anni e i servizi educativi dell’infanzia.

In una circolare, Anci lombardia chiarisce il piano di riparto legato alla popolazione residente e ai numeri dei posti nelle strutture prescolastiche annunciando che i fondi verranno erogati direttamente da Ministero dell’Istruzione secondo modalità e tempi che, al momento, non sono ancora certi.

Varese, dunque, riceverà 366.735 euro una cifra calcolata sulla base dei suoi 3723 residenti della fascia 0/6 (dati Istat 2016) che possono contare su 533 posti nelle scuole pubbliche e comunali e 1613 in quelle private convenzionate. Secondo in provincia per contributo è il Comune di Busto Arsizio che riceverà 349.162 euro per i suoi 4463 minori che hanno a disposizione un numero di posti nell’infanzia inferiore a quelli del capoluogo: 539 pubblici e 1418 convenzionati. Gallarate otterrà, per i suoi 3114 bimbi, 227.572 euro suddivisi tra i 403 posti nelle scuole pubbliche e i 672 delle private convenzionate. Ci sono poi i 166.467 euro di Saronno per i suoi 2056 residenti della fascia 0/6 e i 62.815 euro d Tradate che conta una popolazione dell’infanzia di 1051 bimbi.

Ma a cosa serve il Fondo nazionale a cui si fa riferimento? Per interventi in campo edilizio, ristrutturazione, risanamento sicurezza o risparmio energetico, piuttostoc che contributo alla gestione dei servizi educativi ma anche per la formazione contnua del personale in coerenza con quanto specificamente previsto dal Piano nazionale di formazione.

