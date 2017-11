Stalking e violenza di genere, un incontro

In occasione della giornata contro la violenza alle donne #donneincammino organizzano la presentazione del libro di Valeria Giacometti, avvocata e scrittrice “Stalking” il lato oscuro delle relazioni interpersonali in programma per sabato 25novembre alle ore 17 presso la Biblioteca Civica Villa Hussy di Luino.

Introduce la giornata Enrica Nogara, che intervisterà l’avvocato Antonella Sonnessa.

Seguiranno letture e accompagnamento musicale a cura di studentesse ed ex studenti del Liceo Scientifico “Sereni”

L’iniziativa nasce da un’idea di Banca del Tempo città di Luino in collaborazione con donnaSIcura, GIM Terre di lago, Associazione Costruttori di Pace con il Patrocinio del Comune di Luino.