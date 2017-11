Start up e nuovi spazi: il Comune pubblica due nuovi bandi per i giovani

Il Comune di varese ha pubblicato due nuovi bandi di finanziamento destinati ai giovani che fanno perno su imprenditorialità, riqualificazione degli spazi comunali e scambi culturali con i giovani di tutta Europa.

La novità è stata presentata dall’assessore alle politiche giovanili Francesca Strazzi e i consiglieri Giacomo Fisco e Maria Paola Cocchiere ed è frutto degli investimenti che il Comune ha voluto realizzare con i trasferimenti statali destinati alle città che ospitano richiedenti asilo sul proprio territorio.

La parte destinata a questi due progetti è complessivamente di 30mila euro suddivisi tra il bando “Giovani ed idee di impresa per promuovere l’autoimprenditorialità” e il bando “Call fo ideas” per la riqualificazione di spazi e lo sviluppo di progetti.

LEGGI IL BANDO IMPRENDITORIALITA’

Dedicato alle giovani start up con 3 contributi in palio da 8500 euro. LEGGI IL BANDO “CALL FORS IDEAS”

Dedicato alla riqualificazione della palazzina di via Como e più in generale all’attrattività della città nei confronti dei giovani con contributi da 2500, 1500 e 500 euro.

I progetti sono tutti formalmente costruiti attorno all’idea di promuovere attività legate ai giovani ma si allacciano anche ad alcuni nodi di sviluppo della città. In primis per quanto riguarda la palazzina di via Come, ex istituto scolastico Einaudi, che Il Comune intende riqualificare. L’area, inoltre si affaccia sulla zona delle stazioni che quando partiranno i progetti di riqualificazione ridisegneranno una parte importante della città.

«Per costruire questi due bandi siamo partiti dall’ascolto delle richieste dei giovani – ha spiegato l’assessore alle politiche giovanili Francesca Strazzi -. Proprio da questa attività è emersa molto forte l’esigenza da parte dei giovani di spazi nei quali costruire progettualità. le idee che vogliamo raccogliere con il bando “Call for ideas” servono proprio a stimolare una progettualità con la quale vogliamo ripensare la palazzina di via Como, già oggi molto attiva con la presenza di Informagiovani, Informalavoro e dell’aula studio».

«Via Como è un’area che si affaccia su una zona della città che sarà interessata dallo sviluppo dei progetti dell’area delle stazioni – ha spiegato il sindaco Davide Galimberti -. La palazzina che mettiamo al centro di questa raccolta di idee verrà ripensata anche sulla base di quello che arriverà».

«Questa è un’opportunità importante per i giovani di Varese – ha spiegato la consigliera Maria Paola Cocchiere -. Abbiamo voluto sviluppare un progetto che potesse creare sinergia tra amministrazione e associazioni e questa volta anche con un supporto economico rilevante».

«Va sottolineate anche il fatto che questo progetto sarà finanziato con i trasferimenti statali dell’accoglienza dei richiedenti asilo – ha raccontato il consigliere Fisco -. Parte di questi fondi abbiamo scelto di destinarli proprio ad un’opportunità importante per i giovani».