“Stelle binarie”, pubblicato l’ultimo lavoro di Monica Tosetto

La scrittrice varesina Monica Tosetto, ha da poco pubblicato la sua ultima opera: “Stelle binarie”.

Il libro, edito da l’Erudita, si colloca nel filone “della narrativa per adulti- spiega l’autrice- ho diverse date imminenti in programma per la presentazione e altre in futuro, sono molto soddisfatta del lavoro che ho svolto”.

L’idea del romanzo “nasce dopo una visita svolta presso l’osservatorio del campo dei fiori di Varese, dove sono rimaste impressionata dalle stelle binarie e dalla loro dialogicità che le portano prima a ruotare intorno alla stessa orbita, per poi inglobarsi in un’unica entità”.

La vicenda “è ambientata tra Torino, dove ho vissuto sette anni – sottolinea Monica – la Bretagna e Luino”.

Le due protagoniste del romanzo, Selvaggia e Barbara, vivono due vite separate e lontane, ma si ritroveranno presto coinvolte in una serie di eventi simili che le porteranno a dover scegliere tra mantenere le redini della propria vita oppure rischiare di lasciarsi travolgere dagli eventi.

“Il vero messaggio che voglio trasmettere con il mio romanzo è proprio quello di non aspettare che qualcuno ci conceda una seconda opportunità, dobbiamo essere noi a crearcela, diventando così artefici e tenendo tra le mani il nostro destino”.