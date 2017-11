Stelle Michelin, confermato il poker varesotto

Quattro conferme e nessuna novità. Questo in breve il bilancio della provincia di Varese dopo la presentazione della Guida Michelin 2018, la più autorevole guida culinaria a livello internazionale.

Dal Teatro Regio di Parma, sede prescelta dagli organizzatori per l’evento annuale legato alla Guida, sono arrivate buone notizie per il movimento gastronomico del nostro territorio. I quattro ristoranti stellati hanno ottenuto di nuovo il riconoscimento: si tratta dell’Acquarello di Fagnano Olona, di Ilario Vinciguerra di Gallarate, de La Tavola di Laveno Mombello e del Ma.Ri.Na. di Olgiate Olona.

Quest’ultimo, gestito dalla famiglia Possoni, è quello che da più tempo rientra nel ristretto novero degli “stellati”. Il locale lavenese, dello chef Riccardo Bassetti (foto in alto), è invece il più “fresco” visto che è dall’anno scorso nell’elenco dei più prestigiosi.

Tra le notizie più clamorose che riguardano la Guida Michelin 2018 ci sono le “retrocessioni” di due “big” come Carlo Cracco e Claudio Sadler, entrambi passati da due a una stella con i ristoranti milanesi che portano il loro nome. La Lombardia però si conferma una delle regioni traino per l’Italia con 63 ristoranti stellati, sette dei quali “nuovi”, e con due locali insigniti da tre stelle (il massimo): “Da Vittorio” a Brusaporto e “Dal Pescatore” a Canneto sull’Oglio. In tutta Italia sono diventati nove i ristoranti con tre stelle: agli otto già presenti nell’elenco si è aggiunto il Sant Hubertus di San Cassiano (Bolzano) dello chef Norbert Niederkofler.