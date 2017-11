Da Stoà parte la strada per andare in missione all’estero

Sabato 28 ottobre si è tenuto, presso il Centro giovanile Stoà di via Gaeta 10 a Busto Arsizio, un evento nato come primo passo per creare una rete tra le diverse realtà locali che si occupano di Missione. Durante un aperitivo preparato da M’ama food, s ervizio di catering della cooperativa Farsi Prossimo, molti giovani hanno raccontato le loro storie ed emozioni vissute in Senegal, Colombia, Guatemala, Repubblica Democratic a del Congo e molti altri paesi. Viaggi resi possibili dalle realtà ospiti del l’evento e promotori del percorso di formazione che prenderà avvio da gennaio 2018.

La serata è stata, infatti, l’occasione per presentare un percorso di avvicinamento alla missione -riconosciuto dalla Diocesi di Milano e organizzato da Centro giovanile Stoà, Associazione Christian Onlus, Missionarie Laiche Pime/CAM TO ME e Combinazione Onlus– che darà l’opportunità, a chi vorrà, di vivere un’esperienza di volontariato all’estero o in Italia .

Il percorso prevede 4 incontri, uno al mese a partire dal 24 gennaio, che verranno tenuti da grandi esperti sul tema missionario. L’obiettivo è di dare ai giovani del nostro territorio la possibilità di vivere altrove un’esperienza capace di sviluppare un contatto autentico con altre culture modi e stili di vita di versi. Le destinazioni dei viaggi saranno: Guatemala, Perù, Uganda, Palermo.

I 4 macrotemi affrontati durante il percorso saranno:

24 gennaio : Perché partire? – Aspettative, motivazioni e sogni infranti: Significato e motivazione della Missione

21 febbraio : Incontro a chi? – La complessità culturale, il mondo connesso, i giovani: Complessità e differenze culturali

4 aprile: Testimoni di cosa? – Il Vangelo e la Missione oggi: L’importanza della Parola

15 aprile : Cosa mi porto nella valigia? Istruzioni pra tiche e sintesi per vivere al meglio l’esperienza missionaria

Per info e iscrizioni (entro 15 gennaio): perlestradedelmondo@gmail.com