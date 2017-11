STOP AIDS: il Pirellone si accende nella Giornata mondiale

In occasione della Giornata mondiale contro l’Aids, il Pirellone si illuminerà con la scritta “STOP AIDS”.

Come lo scorso anno, l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale vuole ribadire la sua attenzione a un tema ancora di attualità. « I dati sul 2016 appena arrivati dal ministero – spiega il vicepresidente Fabrizio Cecchetti (Lega Nord) – riportano di 691 nuove infezioni da hiv accertate in Lombardia su un totale nazionale di circa 3.451 casi. Di questi ben l’85% avviene a causa di rapporti sessuali non protetti e ciò è emblematico di quanta cattiva informazione ci sia tra i cittadini. Occorre potenziare ancora di più – prosegue Cecchetti – le campagne di sensibilizzazione tre la cittadinanza sull’importanza dell’utilizzo del profilattico che non deve essere inteso solo come anticoncezionale, ma anche come strumento per evitare la trasmissione di malattie sessuali. In occasione del 1° dicembre, oltre alla scritta sul Pirellone, Regione Lombardia organizzerà altre iniziative sulla prevenzione in collaborazione con le associazioni del volontariato sociale e personalmente – conclude Cecchetti – distribuirò ai consiglieri regionali i tradizionali fiocchetti rossi da indossare durante la seduta di Consiglio per dimostrare l’attenzione del parlamento lombardo a questo tema».