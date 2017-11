“Stop al bullismo”, una serata per genitori ed educatori

La Croce Rossa Valceresio, in occasione della Giornata internazionale dei Diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, organizza “Stop al bullismo“, un incontro rivolto a genitori ed educatori.

L’appuntamento è per domenica 19 novembre alle 17 alla Scuola Ferrarin di Induno Olona.

Le dottoresse Cristina Mastronardi e Alessandra Talamona, psicologhe-psicoterapeute dell’Associazione EMDR Italia, affronteranno un argomento di cui, spiegano gli organizzatori “non si parla mai abbastanza e che riguarda ognuno di noi”.

I genitori potranno partecipare con i loro bambini, ai quali durante la serata baderanno i Giovani della Cri Valcaresio, proponendo loro giochi e attività.

L’evento, realizzato con il patrocinio del Comune di Induno Olona, è aperto a tutti e ad ingresso libero, e si concluderà con un rinfresco.

La serata è particolarmente interessante perché le due psicologhe che interverranno sono esperte anche dei più recenti risvolti del fenomeno del bullismo.

Cristina Mastronardi, che lavora presso il Centro di ricerche e studi in Psicotraumatologia di Varese, ha approfondito il ruolo del trauma con particolare riferimento a bullismo, cyberbullismo e rischi connessi alle nuove tecnologie. In questo ambito opera a livello clinico con autori e vittime di bullismo, coordina progetti di prevenzione in numerosi istituti scolastici e svolge attività di formazione su tutto il territorio nazionale e nel Canton Ticino. È consulente di Amico fragile Onlus, nell’ambito del progetto di accoglienza e assistenza alle vittime di violenza.

Alessandra Talamona, psicologa-psicoterapeuta terapeuta EMDR, specializzata nel trattamento del disturbo post-traumatico complesso, nell’elaborazione delle storie traumatiche di attaccamento e nelle tematiche relative alla disabilità.

Lavora presso la Nostra Famiglia sede di Vedano Olona e ha maturato un’esperienza decennale nella psicoterapia di bambini, adolescenti e adulti e nel sostegno della genitorialità.