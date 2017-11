“Stop caccia per 2 anni in Provincia”

“Ho sempre apprezzato l’onestà intellettuale del consigliere Paris” a parlare è Giuseppe Longhin “e ultimamente mi trovo anche allineato su argomenti come aree omogenee e personale, ma la sua mozione, protocollata questa mattina, che chiede a regione Lombardia di sospendere immediatamente la caccia su tutto il territorio provinciale non mi vede pienamente concorde”.

(foto sopra, Luca Paris)

Lo afferma il consigliere provinciale della Lega Nord, in risposta a una mozione depositata oggi dal consigliere Pd dei Civici e Democratici Luca Paris. Nel documento Paris vorrebbe che la provincia di Varese approvasse una mozione che la impegna a chiedere alla Regione Lombardia la sospensione della caccia per due anni su tutto il territorio provinciale.

simone longhin cavaria

(Giuseppe Longhin)

Longhin afferma: “Primo nel Parco Regionale Campo dei Fiori la caccia è già vietata e, come lo stesso Paris segnala nella mozione, la legge stabilisce un ulteriore divieto di caccia per 10 anni in caso di incendi boschivi. Secondo Regione Lombardia ha già preso provvedimenti grazie alla legge regionale in essere sospendendo per 2 anni la caccia nelle zone limitrofe l’incendio. Terzo esistono piani di abbattimento redatti dalla Provincia e avallati dall’INFS (Istituto Nazionale Fauna Selvatica) a tutela della stessa fauna, piani che prevedono l’assegnazione a ogni cacciatore di un capo di una determinata specie, sesso ed età, e le sanzioni sono parecchio pesanti.

Due anni di sospensione totale sarebbero più dannosi che utili”.