Stop demolizione, Fagioli: “Sottopassi pericolosi”

Stop demolizione: i commenti di Fagioli e Ferrovienord

Non usa mezze parole il sindaco Alessandro Fagioli quando commenta lo stop alla demolizione dei ponticelli dell’ex Saronno Seregno imposto dalla Soprintendenza.

«Siamo davvero sorpresi di quanto sta accadendo su questo progetto avevamo ottenuto diversi mesi fa un finanziamento di oltre un milione di euro e solo il giorno in cui parte il cantiere apprendiamo dell’intervento precipitoso della Soprintendenza».

Il primo cittadino non prenderà particolari provvedimenti: «Restiamo in attesa degli eventi, non possiamo fare altrimenti visto che la competenza è di Ferrovienord. Rimane il fatto che i due ponticelli sono comunque pericolosi per la circolazione di ciclisti e soprattutto pedoni che transitano nella zona, uno dei motivi per cui si era scelta questa soluzione: da questo momento non mi prendo la responsabilità di quei tratti di strade che sono pericolose per ciclisti e pedoni». E rincara: «Noi volevamo e vogliamo renderli sicuri. Di certo so che si tratta di un progetto che coinvolge undici comuni del circondario e resta fermo al palo».

In serata Ferrovienord ha precisato: «I ponticelli sono un bene dismesso. La loro demolizione è stata chiesta dall’Amministrazione comunale per risolvere un problema di sicurezza per la circolazione di mezzi e pedoni. I lavori permetteranno infatti l’allargamento della carreggiata stradale e l’eliminazione definitiva della strettoia che i ponti creano in corrispondenza della ex ferrovia. Le opere rientrano nell’ambito di un progetto su cui il Comune di Saronno ha ottenuto un finanziamento ministeriale».