Storia e origini dell’orologio

Secondi, minuti e ore. Il tempo gioca da sempre un ruolo essenziale nelle nostre vite. Già gli antichi Egizi cominciarono a mostrare interesse verso di esso ma solo con i Babilonesi nacque una vera e propria divisione del tempo.

Esso scandisce le nostre giornate, le nostre vite. Senza di esso non potremmo vivere,e senza delinearlo e misurarlo non potremmo comprenderlo. Un metodo estremamente antico ma davvero valido ed intuitivo per la misurazione del tempo era quello di osservare l’ombra prodotta da un bastoncino di legno piantato nel terreno. Da allora il tempo ne ha fatta di strada e la sua misurazione è diventata sempre più accurata, fino alla nascita del primo orologio.

Dai modelli ad acqua dell’antica Grecia a quelli meccanici e a molla del Medioevo,per passare a quello a pendolo, l’orologio ha subito molte modificazioni e miglioramenti,che hanno permesso la sua evoluzione,rendendolo a misura d’uomo e dando la possibilità a tutti di usufruirne.

IL PRIMO OROLOGIO DA POLSO

Il primo orologio da polso nacque dalla collaborazione di Antoni Patek,un fabbricante di orologi di origini polacche, ed il francese Adrien Phllippe, inventore più volte premiato durante le grandi esposizioni universali del diciannovesimo secolo.

Da subito ebbe un grandioso successo. Più apprezzato dalle donne, e per questo indossato dapprima solo da quest’ultime, esso comincia a presentarsi sul corpo maschile solo successivamente,quando il celeberrimo Cartier progetta un modello da polso,semplice ed elegante, per Alberto Dumont, grande esponente della progettistica aviatoria,e da molti considerato proprio come padre fondatore di quest’ultima.

L’IMPORTANZA DEL CONOSCERE IL TEMPO

Homo faber fortunae sua, così dice un antico detto latino. Ma come facciamo ad essere padroni del nostro destino se non conosciamo quando dobbiamo agire? Se non conosciamo il momento esatto per fare qualcosa?

Possiamo non comprenderlo bene, ma il tempo ci rende migliori. Ci scandisce la vita, ci indica la strada, ci dona un ritmo da seguire, così come una guida che ci accompagna e non ci lascia mai, siamo parte di esso.

Rendere l’uomo padrone del suo tempo e dunque della sua vita, è da sempre un bisogno intrinseco dell’essere umano. Aver conosciuto il tempo, averlo scandito e capito è stato per l’uomo una grande conquista e liberazione.

UOMO VERSUS DONNA

L’orologio da polso inizialmente nasce per il mondo femminile e solo successivamente si presenta sul polso maschile. Paragonando l’abbigliamento maschile a quello femminile possiamo subito notare come l’uomo sia molto più spoglio di accessori e quant’altro rispetto alla donna. Aprendo la cabina armadio di una donna(pensiamo ad esempio a Carrie di “Sex and the city”) siamo catapultati in un mondo fatto di scarpe, borse, gonne, vestiti, fermacapelli e molto altro. Aprendo l’armadio di un uomo notiamo subito la sobrietà e l’omogeneità degli indumenti. L’uomo per potersi distinguere ha senza dubbio molti meno accessori rispetto alla donna.

Probabilmente il genere maschile non raggiungerà mai la grande quantità di accessori che sono presenti nel mondo femminile ma sicuramente ci stiamo avvicinando sempre di più. Infatti uno degli accessori più utilizzato dal mondo maschile per diversificarsi e individualizzarsi è senza dubbio l’orologio da polso.

USO DELL’OROLOGIO

Se allora pensiamo che l’orologio da polso sia scontato ed inutile nel ventunesimo secolo solo perché questa è l’epoca degli smartphone, è bene che cominciamo a ricrederci. L’orologio è un utile accessorio, sopratutto per il mondo maschile. Prima di proseguire consigliamo di dare uno sguardo agli Orologi Omega.

Vediamo allora quali possono essere i suoi utilizzi.

Da quello minimalista e sobrio a quello grande e sfarzoso,l’orologio definisce il nostro stile, ciò che siamo.Indossato sia a destra che a sinistra (dobbiamo infatti ricordare che non esiste assolutamente una regola ben precisa), l’orologio è un accessorio imprescindibile, che assolutamente non può mancare sul polso maschile.

Chic e alla moda, l’orologio si adatta d ogni stile e cambiamento. Abbiamo infatti una vasta gamma di scelte. Possiamo usarne uno semplice e comodo, per la routine di tutti i giorni,come il classico Casio, oppure uno più elegante e dai materiali più pregiati per una serata di gala.Possiamo scegliere quadranti circolari o poligonali. Cinturini di vari materiali,da quelli di cuoio a quelli in metallo e addirittura in legno. Insomma abbiamo tantissime scelte.

Possiamo usarlo come regalo, lasciando tutti a bocca aperta. Infatti la cassa dell’orologio si presta bene alla scrittura di frasi o parole,al pari di un anello, lasciando cosi un ricordo indelebile su di esso.

Per chi proprio non riesce ad uscire da questo mondo così tecnologico e considera la scelta dell’orologio un qualcosa di antiquato e fuori tempo, non ha scusanti. Abbiamo infatti gli smartwatch, orologi che segnano l’ora come qualsiasi buon orologio ma che grazie alle tecniche informatiche sempre più avanzate,essi possono chiamare, ricevere messaggi, fare foto e collegarsi al nostro smartphone, talvolta sostituendolo.

Queste caratteristiche rendono l’orologio un grande strumento,senza tempo, adatto a qualsiasi situazione ed estremamente pratico e comodo. Nessun uomo dovrebbe uscire fuori casa senza indossare il proprio orologio.