Tutti i posti dove lavorare e studiare fuori casa

Studiare o lavorare fuori casa. Facile come parola d’ordine, ma a volte difficile da mettere in pratica. Trovare una connessione wi-fi stabile, avere a disposizione un tavolo e una presa elettrica dove far carica non è sempre agevole.

Non parliamo delle strutture dedicate – come i co-working – ma di quegli ambienti che offrono lo spazio di lavoro come un plus: bar, cafeterie, musei, biblioteche. Ecco perché stiamo raccogliendo le vostre segnalazioni: dove trovate ambienti dove lavorare connessi? Segnalatecelo compilando la scheda qui sotto.

Le condizioni minime sono:

* un wi-fi stabile e con banda sufficiente a eseguire le normali operazioni: aprire la posta elettronica, aprire un giornale online, scaricare allegati

* la possibilità di ricaricare telefono o portatile a una presa elettrica accanto ai tavoli

Nel form potete indicare anche se c’è la possibilità o meno di lavorare in un ambiente silenzioso.

Se siete titolari o gestori di un’attività o di una istituzione pubblica (come una biblioteca) segnalatelo nell’apposito campo