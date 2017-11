«Sua figlia ha avuto un incidente», ma è una truffa

Una nuova truffa è andata in scena ieri ad Azzate, dove una donna ha ricevuto una telefonata che la informava che la figlia era stata coinvolta in un incidente. Con questa scusa i malfattori sono riusciti a farsi consegnare, vestiti da carabinieri, dell’oro.

I parenti della persona raggirata hanno fatto denuncia ai carabinieri.

Questo il racconto della nipote:

Ieri mattina (venerdì 10 novembre, ndr) mia nonna, residente ad Azzate, è stata contattata telefonicamente da persone che, spacciandosi per le forze dell’ordine, le hanno comunicato che la figlia era stata vittima di un incidente stradale. Per un’ora, senza che lei potesse staccare la conversazione, e facendole credere di avere chiamato il 112, le hanno insinuato nella mente che sua figlia fosse in serie difficoltà. Dopo un lavoro così abile psicologicamente e quasi ipnotico le hanno chiesto di dare una somma di denaro per aiutare mia mamma, si sono presentati in casa vestiti da carabinieri e le hanno chiesto l’oro, che lei ha consegnato spontaneamente nelle mani del balordo. La premessa è che mia nonna, oltre a essere giovane (70) e lucida, a un certo punto si è resa conto dell’improbabilità della richiesta ma l’avevano chiaramente soggiogata e l’idea che la figlia fosse in pericolo l’ha spinta ad accettare. Passate parola, se contattano i vostri cari, la polizia o qualunque organo facente parte delle forze dell’ordine, non chiede soldi per nessun motivo.

Da giorni in paese si segnalano furti e rapine. Il Controllo del Vicinato, in collaborazione con le forze dell’ordine, sta lavorando per evitare che si ripetano altri episodi simili.