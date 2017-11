Tafferugli e scontri alla classica di hockey Lugano Ambrì

hockey derby ambri lugano

Tafferugli e scontri ieri sera, venerdì 3 novembre, per l’incontro di hockey Lugano-Ambrì. La polizia cantonale denuncia che, al termine della partita, alcuni tifosi dell’Ambrì, lungo la via verso il parcheggio del cimitero, hanno inveito contro la polizia. Nei pressi dello stadio Cornaredo altri, con il volto coperto, hanno lanciato bottiglie, oggetti contundenti e bengala sempre in direzione degli agenti.

Durante questa fase un 29enne cittadino svizzero del canton Svitto è stata fermato, identificato ed arrestato ed in giornata rilasciato. È stata pertanto aperta un’inchiesta penale nei confronti di chi ha partecipato ai tafferugli e sono attivi controlli al fine di identificare gli autori.