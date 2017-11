Tanti idee per il Natale con il mercatino della Cooperativa Millepiedi onlus

Anche quest’anno la Cooperativa Millepiedi onlus propone il mercatino di Natale, dove potrete trovare tante idee regalo doppiamente interessanti, perché acquistando un dono per i vostri cari aiuterete a sostenere le attività di questa associazione veramente speciale, che si occupa di persone con disabilità anche gravi.

Doppio l’appuntamento per il Natale 2017: domenica 26 novembre, nella sede dell’associazione a San Fermo di Varese (in via Monfalcone 2) il mercatino sarà aperto dalle 14.30 alle 17.30.

Da martedì 28 novembre a giovedì 7 dicembre, il mercatino del Millepiedi si sposterà a Morosolo, nella sede del Centro socio educativo il lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle 9.30 alle 16, il giovedì dalle 9.30 alle 13.30, sabato 2 dicembre dalle 14 alle 19 e domenica 3 dicembre dopo la messa.