In tantissimi in Villa Truffini per il “tour dell’inclusione” di Silvio Aimetti

«Quando la politica non ha niente a che fare con la volontà e la capacità di pochi di includere nei progetti tutti gli esseri umani e i loro bisogni». Così il sindaco di Comerio, Silvio Aimetti, ha introdotto il proprio tour dell’inclusione che nei giorni scorsi ha fatto tappa a Tradate, dove ha presentato il libro “Il viaggio dell’inclusione, 18 dialoghi con il territorio“. Presenti in villa Truffini anche l’ex primo cittadino di Tradate, Laura Cavalotti, Roberto Boff, Pietro Zoia e tanti altri.

Sono intervenuti inoltre gli ex assessori Sergio Beghi, Luigi Luce in una serata che gli orgnaizzatori di Partecipare Insieme 2.0 hanno definito «decisamente coinvolgente, per progettare e fare al di là dell’appartenenza politica, per concretizzare progetti futuri di inclusione nel campo della scuola della cultura dell’ambiente del lavoro della formazione, dell’accoglienza della cura dell’impresa della pubblica amministrazione. La volontà di singoli cittadini volti al “inclusione” per migliorare lo sviluppo del territorio».