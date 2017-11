Tappa varesina per i Voina. La band alle cantine Coopuf

Sono i Voina i protagonisti del fine settimana alle Cantine Coopuf. Sabato sera, 2 dicembre, la band abruzzese farà tappa al locale per una data del tour che la sta portando in tutta Italia.

Tornati sulla scena con “Alcol, Schifo e nostalgia”, pubblicato a marzo di quest’anno per l’etichetta discografica INRI, i Voina stanno consolidando il loro status di rocker con un lavoro spudoratamente diretto, senza filtri, registrato live per restituire quel sound sboccato e pieno di lividi che li contraddistingue. Un disco che suona come il risveglio dopo una sbronza: un’eco di felicità che svanisce in una testa satura di rabbia ed energia lasciando sospesa la sensazione di aver perso un appuntamento importante con la vita ma con la consolazione di non essere i soli.

Inadatti, sporchi e rudi ma rappresentanti di un disagio emotivo che è valso al singolo apripista “Io non ho quel non so che”, la band con base a Lanciano formata da Ivo Bucci, Domenico e Nicola Candeloro e Daniele Paolucci sarà in scena in città per un concerto che si annuncia molto intenso.

Ingresso 5 euro, aperte le prevendite